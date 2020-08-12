«Хотел отомстить им»: под Новосибирском бывший заключенный убил двух пенсионеров

Подозреваемый - 26-летний житель села, уже судимый за преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Блючанское Чановского района бывший заключенный убил двух пенсионеров. Их тела нашли 11 августа после тушения пожара в одном из домов.

— Были обнаружены тела 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и его 69-летней сожительницы с травмами в области головы. Полиция задержала подозреваемого и доставила следователю СКР. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. В ходе допроса причастность к преступлению он не отрицал, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Как выяснило следствие, в 2013 году мужчина уже совершал преступления в отношении этих пенсионеров. Освободившись из мест заключения, он решил отомстить им за то, что тогда они дали показания против него.

— Ночью 11 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим и стал предъявлять претензии. В ходе выяснения отношений он нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его сожительнице — несколько ударов табуретом по голове. С целью сокрытия следов преступления он позже поджег дом, — объяснили в СК по НСО.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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