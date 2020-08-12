А если дождь? Новосибирцев удивил столетний рояль на крыше новостройки

Рояль подняли на крышу краном. Фото: Евгений МАКАРОВ.

Недостроенная высотка на Красном проспекте неожиданно превратилась в импровизированную сцену для пианиста. Как удалось выяснить КП-Новосибирск, на инструменте, который установили на крыше, играл молодой музыкант Марк Парфенов.

Да и сам инструмент оказался достаточно необычным — раритетным. Автор фотографии утверждает, что роялю не много ни мало — более ста лет. Экспонат поднимали на крышу высотки строительным краном. Правда, участники этого тайного мероприятия держат все в секрете.

— Пока это закрытая информация, — ответил КП-Новосибирск Марк Парфенов, не раскрывая имени заказчика.

В Новосибирске до этого дня был известен только один раритетный рояль. Описать его историю в Сибирь приезжала британская писательница Софи Робертс. Инструмент находился в физматшколе при НГУ. Возраст рояля, произведенного фабрикой F.Mühlbach, составлял 151 год. Он достался в наследство от французской и советской пианистки Веры Лотар-Шевченко.

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