«Кусают братишек и роются в траве»: в новосибирском зоопарке показали малышей-куниц

Детеныши очень ловко прыгают и борются друг с дружкой. Фото: стоп-кадр

В Новосибирском зоопарке подрастают малыши колонков. Эти зверьки — родственники куниц и хорьков. Сотрудники зоопарка показали видео, как детеныши резвятся в скошенной траве: зарываются в нее, прыгают и кусают друг друга, как маленькие хищники.

— Этот вид содержится в Новосибирском зоопарке уже многих лет. С него фактически начиналась история нашей коллекции куницеобразных. В этом году у нас 16 малышей! — рассказали в зоопарке.

Следующим летом колонки попадут в сибирские леса. Фото: стоп-кадр

Забавные пушистые зверьки не оставили равнодушными сибиряков.

— Милейшие создания. Очень интересно наблюдать за ними, — написали подписчики в комментариях.

Колонки обитают в лесах по всей Сибири. Новосибирский зоопарк подросших колонков выпускает в природу. Эти малыши тоже не будут играть в клетке всю жизнь, а, скорее всего, уже в следующем году попадут в лес.

Напомним, раньше зоопарк показывал детенышей фуро — хорьков-альбиносов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Милота какая»: посмотрите, как подросли маленькие хорьки-альбиносы в зоопарке

Потомство у зверьков появилось в мае этого года (подробнее)