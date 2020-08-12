«Кусают братишек и роются в траве»: в новосибирском зоопарке показали малышей-куниц

Детеныши очень ловко прыгают и борются друг с дружкой. Фото: стоп-кадр
В Новосибирском зоопарке подрастают малыши колонков. Эти зверьки — родственники куниц и хорьков. Сотрудники зоопарка показали видео, как детеныши резвятся в скошенной траве: зарываются в нее, прыгают и кусают друг друга, как маленькие хищники.
— Этот вид содержится в Новосибирском зоопарке уже многих лет. С него фактически начиналась история нашей коллекции куницеобразных. В этом году у нас 16 малышей! — рассказали в зоопарке.
Следующим летом колонки попадут в сибирские леса. Фото: стоп-кадр
Забавные пушистые зверьки не оставили равнодушными сибиряков.
— Милейшие создания. Очень интересно наблюдать за ними, — написали подписчики в комментариях.
Колонки обитают в лесах по всей Сибири. Новосибирский зоопарк подросших колонков выпускает в природу. Эти малыши тоже не будут играть в клетке всю жизнь, а, скорее всего, уже в следующем году попадут в лес.
Напомним, раньше зоопарк показывал детенышей фуро — хорьков-альбиносов.
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