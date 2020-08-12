Для Новосибирска закупят 15 новых автобусов

Автобусы появятся уже скоро. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для новосибирцев, которые часто пользуются общественным транспотом: совсем скоро по городу начнут курсировать 15 новых автобусов. Их закупят для МКП «ПАТП-4»: об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

- Развитие муниципального общественного транспорта остаётся нашим приоритетом, и основное предприятие наземного транспорта – это ПАТП-4. В 2016 году мы вплотную занялись его оздоровлением. На его восстановление за 4 года направлено около 300 миллионов рублей», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что обновить технику на предприятии необходимо:

Мэр Анатолий Локоть на выездном совещании. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Большинство машин имеет износ 100 %, автобусы бесконечно ремонтируют, мастера собирают из двух один, но дальше так продолжаться не может. Некоторое время назад мы обновили подвижной состав, который занимается международными и междугородними перевозками. Сейчас появляются определённые финансовые возможности, и мы в декабре планируем получить 15 новых автобусов, которые выйдут на рейсы в Советском районе. В дальнейшем мы намерены заменить минимум 100 машин, они будут обслуживать все муниципальные маршруты», – заявил Анатолий Локоть.

Закупать автобусы будут в рамках проекта «Народный бюджет» – специально для этого было выделено 100 миллионов рублей.

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