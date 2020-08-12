В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 64 пациента

От коронавируса вылечились еще 146 пациентов в Новосибирской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 12 августа, в оперштабе правительства региона сообщили, что еще 64 человека заболели коронавирусом за сутки. Тем временем число выздоровевших в два раза больше — 146 человек выписали из больниц.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 398 человека, из них — 604 ребенка. 8770 пациентов выздоровели. Скончались всего 297 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 48 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 лежат 34 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также находятся 1158 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 352 856 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 296 жителей региона, 33 303 человек сняты с меднаблюдения.

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