В Новосибирске от коронавируса скончались еще пять пациентов: что о них известно

В Новосибирске от коронавируса скончались еще пять пациентов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В среду, 12 августа, региональный оперативный штаб сообщил о том, что еще 5 человек в Новосибирской области умерли от коронавируса. В основном это пенсионеры.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 61 год, женщины в возрасте 60 лет, 63 года, 71 год и 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации находятся 48 человек, подключены к аппарату ИВЛ 5 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 10 398 человек, в том числе у 604 ребенка. Выздоровели всего 8770 пациентов.

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