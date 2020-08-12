Дебошира с рейса «Новосибирск-Хабаровск», который обматерил девушку, осудили на 2 года

Новосибирец получил 2 года условно за хулиганство в самолете. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Авиадебошира из Новосибирска, который летел в Хабаровск, осудили на два года условно. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

— Суд установил, что житель Новосибирска был в салоне бизнес-класса в состоянии алкогольного опьянения. В пути он публично нецензурно оскорблял пассажирку, сидевшую на соседнем месте, бросал в нее вещи. Он также сопротивлялся бортпроводнику, схватил его за руки, причинив физическую боль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил жителя г. Новосибирска к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. А заодно взыскал с него 80 тысяч рублей — как компенсацию пассажирке за моральный вред. Государственное обвинение поддержала Хабаровская транспортная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 2 декабря 2019 года. Буйного новосибирца арестовали в Хабаровске, когда самолет приземлился, и отправили в камеру. Пассажир тогда еще потребовал, чтобы его повезли в «нормальной» машине, а не в полицейском «УАЗе».

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