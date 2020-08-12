«Бежал на красный»: в Новосибирске под колесами иномарки погиб 46-летний мужчина

В аварии погиб 46-летний пешеход. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Ночью в среду, 12 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария, в которой погиб мужчина.

— Около 1:10 32-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Premio» двигался по улице Большевистская в сторону Добролюбова. У дома № 135 он наехал на пешехода: 46-летний мужчина переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. По предварительным данным, он шел на красный сигнал светофора. Через несколько часов пешеход скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Сейчас проводится проверка по данному происшествию, уточняются обстоятельства аварии.

Напомним, похожее ДТП произошло ночью 4 августа. 30-летний сибиряк перебегал дорогу в Ленинском районе на красный свет и попал под автомобиль, мужчина скончался.

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