Под Новосибирском полыхали лес и поля: тушили их трактором

Жители Новопокровки сообщили, что лес горел несколько часов Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители села Новопокровка в Чистоозерном районе сообщили о том, что поблизости несколько часов горели лес и поля. По их словам, пожар начался днем 11 августа и продолжался до самой полуночи.

— Местные жители взяли тракторы и поехали перепахивать поля, так чтобы огонь не распространился дальше, — сообщили в группе «АСТ-54».

Горела обширная область неподалеку от села. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар уже потушили.

— В Чистоозерном районе произошло природное возгорание. Пожарные МЧС России ликвидировали горение травы. Угрозы населенным пунктам не было. Специалистам чрезвычайного ведомства помогал трактор, который провел опашку территории, — сообщил замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

В соцсетях подписчики отметили отвагу сельчан.

— Молодцы местные жители! Не только снимают на камеры, но и помогают, — написали в комментариях.

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