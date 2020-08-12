Вместо Ибицы — Сочи: где российские туристы отдыхают этим летом

Россияне устремились на курорты Черного моря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты рассказали, куда поехали на отдых больше всего россиян в 2020 году. Поскольку воздушное сообщение закрыто, россияне устремились в Краснодарский край, в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республику Алтай и Калининград. Примерно 10–15% отдыхающих на Краснодарском крае и Крыму — молодые люди, которые всегда проводили отпуск за границей, а на российский юг поехали впервые.

— По расчетам, приедут еще раз в Крым более 70% туристов, в Краснодарский край — почти 80%. Это говорит о том, что продукты востребованы и люди находят то, что они искали, — рассказал изданию «News.ru» Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Однако не все готовы отказаться от поездок в Турцию и Испанию и провести еще один отпуск на российском юге, полагают эксперты.

— Многие в 2020 году приехали туда в первый и последний раз. Отели среднего и высокого ценового сегмента у Черного моря нагружены почти на 100%. При этом уровень сервиса во многих заведениях оставляет желать лучшего. В этом году он ещё больше «проседает» из-за пандемии коронавируса, — рассказал глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

По такой причине немало отелей и ресторанов на юге сейчас работают в состоянии жёсткого дефицита персонала. По мнению Уманского, жалобы отдыхающих на невысокий уровень сервиса, в первую очередь, связаны с этим.

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