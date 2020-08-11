В Минздраве рассказали, из-за чего дети чаще всего становятся инвалидами

В Минздраве рассказали, из-за чего в России дети чаще всего становятся инвалидами. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минздраве рассказали, из-за чего в России дети чаще всего становятся инвалидами. Основная причина — психические расстройства и расстройства поведения. Согласно статистике, в прошлом году в амбулаторном порядке в медучреждениях из-за этого числились 165,5 тысячи детей-инвалидов. На втором месте находятся болезни нервной системы — здесь показатель составляет 146,1 тысячи, а также врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения с показателем в 96,9 тысяч. Кроме того, в пятерку самых распространенных причин инвалидности у детей попали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 50,9 тысячи, а также болезни уха и сосцевидного отростка — 31,2 тысячи. При этом стоит отметить, что за последние годы детей-инвалидов в нашей стране стало больше. На 1 января 2015 года их было 540 тысяч, тогда как в 2019 году — 605 тысяч.

Такую тенденцию некоторые эксперты связывают с улучшением диагностики в медучреждениях. Таким образом, врачам удается выявлять больше патологий, чем было возможно при тех условиях, что существовали ранее.

— Рост числа инвалидов больше связан с более современной системой диагностики и выявления заболеваемости. Более современное оборудование, можно выявить более тонкие структуры. Когда переходит ребенок во взрослую жизнь, инвалидность может сниматься. Такие случаи, к сожалению, есть, — пояснил изданию NEWS.ru педиатр Евгений Тимаков.

Тогда, по словам Евгения Тимакова, возникает достаточно серьезная проблема: человек уже не может рассчитывать на всю необходимую ему помощь, которую он получал раньше.

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