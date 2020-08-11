«Кидают бутылки в окна»: сибирячка пожаловалась на детей, терроризирующих жителей МЖК

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на детей-хулиганов

Сибирячка пожаловалась в соцсетях на детей-хулиганов, которые бросали в окна домов бутылки с водой, ломали деревья и переворачивали урны. На замечания в свой адрес, по словам женщины, реагировали ребята матами и агрессией.

— Я шла вечером домой, когда увидела, как дети лет 6-8 пытаются забросить бутылку с водой в открытое окно второго этажа, несколько из них еще ломали саженцы деревьев рядом с домом. Я остановилась, спросила, чем они занимаются. В ответ получаю: «мы так развлекаемся». Тогда уже из окна мужчина выглянул и пригрозил им «уши надрать», тут они, конечно, разбежались сразу. Я ненадолго зашла к своим родителям, они у меня живут неподалеку, а потом пошла к себе домой. И что я вижу? Все те же дети. Только теперь они себя развлекали высыпанием на землю содержимого урны около подъезда. На выпавших оттуда бутылках они прыгали и скакали, при этом крича на всю улицу. Я снова сделала им замечание, в ответ — маты… Я после этого написала в общем чате жильцов нашего дома, чтобы предупредить всех на всякий случай. Ну, с окнами хотя бы быть поосторожнее… А соседка мне там ответила, что тоже видела, как эти мальчишки хулиганят.

По словам женщины, с родителями этих хулиганов она не знакома, и высказать свои претензии им лично не может. Но надеется, что кто-нибудь из местных жителей сможет понять, о ком идет речь, а на мальчишек наконец найдется управа.

— Печальная это картина, как не посмотри. Ведь в этих детях энергии столько, ее бы в мирное русло направить, а не на пакости эти… Главное, чтобы это кто-нибудь смог это до них донести, — пояснила Мария.

В комментариях под постом сибирячки в паблике Вконтакте «МЖК Восточный, Плющихинский» высказали свое мнение о происходящем. Многие из них согласились с тем, что без внимания эту ситуацию оставлять нельзя:

— Вот пока что это бутылки с водой. А потом что будет, с зажигательной смесью?

— Просто детьми нужно заниматься. Тогда им будет куда перенаправить все эти свои порывы.

— Тоже видела этих ребят. Мне кажется, что слова они уже не понимают, — пишут люди.

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