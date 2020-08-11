Страдает потерей памяти: в Новосибирске пропала 83-летняя бабушка в халате с зелеными листьями

Она ушла из дома 10 августа, около пяти часов вечера. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут пропавшую 83-летнюю Нину Денисовну Афанасьеву. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти. Она ушла из дома 10 августа, около пяти часов вечера. Никто не знает, куда бабушка могла направиться, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие прямые седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения женщина была одета в домашний халат с рисунком в виде зеленых листьев и красной лентой по краям.

Известно также, что пенсионерка уже пропадала в городе ранее. В прошлом году ее быстро нашли и передали родным сотрудники полиции.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Нина Денисовна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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