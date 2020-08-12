Погода в Новосибирске на 12 августа 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

Синоптики обещают жару и дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 12 августа 2020 года: жара под +30 градусов еще не спадет, однако синоптики прогнозируют небольшой дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +16-18. Переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +25-30 градусов. Сибиряков ждут переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17.

По прогнозу «Яндекс Погоды», днем 12 августа будет небольшой дождь и максимум 23-26 градусов тепла.

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