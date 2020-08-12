Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 12 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней количество заболевших не превышает ста человек.

—В регионе зарегистрирован всего 10 334 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 600 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 8 642 пациента. Всего от болезни скончались 292 пациентов, — сообщает региональный оперштаб.

В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 283 человека. Медицинские работники провели 349 987 тестов на коронавирусную инфекцию.

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