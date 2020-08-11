Новосибирским медикам заплатят 170 миллионов рублей за работу с коронавирусными больными

В Новосибирской области медики получают стимулирующую надбавку за работу с коронавирусными больными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области медики получают стимулирующую надбавку за работу с коронавирусными больными. На 10 августа за работу в «красной зоне» допвыплаты получили уже 9544 человека. При этом, это касается не только тех, кто контактирует с ковидными больными напрямую, но и те, кто помогает пациентам из группы риска и тем, у кого диагноз еще не подтвердили лабораторно.

— За июль этого года в медучреждения было перечислено более 170,8 миллионов рублей. А общие выплаты из федерального и регионального бюджетов сотрудникам госмедучреждений за четыре месяца превысили 870 миллионов рублей, — сообщает региональный минздрав.

Напомним, в период пандемии государство назначило также меры материальной поддержки и для семей с детьми до 16 лет. Они включали в себя ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне. Кроме того, позже было решено, что семьи с детьми до 16 лет в июле получат допвыплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По данным пенсионного фонда, общая сумма такой материальной помощи для 395 тысяч новосибирских семей составила 11,3 миллиарда рублей.

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