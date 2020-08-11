Не в службу, а в дружбу: овчарка Вика преодолела 5 000 километров из-за верности офицеру МВД

Неразлучные напарники. Фото: предоставлено Тимуром Якубовым

Повышение по карьерной лестнице и переезд в другой город едва не разлучили кинолога Тимура Якубова с его надежной помощницей Викой. Они вместе уже более 6 лет, многое пережили и научились понимать друг друга без слов. Немецкая овчарка и кинолог — это не просто служебный тандем, это дружба протяженностью на всю собачью жизнь.

Расставание для служебных овчарок подобно смерти. Животное, как правило, начинает скучать, теряет аппетит и радость к жизни, перестает выполнять команды и в результате выбраковывается из мохнатого отряда. Такая судьба ждала и Вику.

— Я поговорил с руководством в Новосибирске. Все отнеслись с понимаем, — рассказал начальник центра кинологической службы УМВД России по Еврейской автономной области Тимур Якубов. — Из Сибири мы с Викой вместе улетали на самолете, оформляли перевод. У меня еще семья до сих пор в Новосибирске, не переехала. А мы с собакой на новом месте осваиваемся.

Поступив на службу в кинологический центр в 2014 году, инспектору было положено обзавестись напарником. Вику Тимур выбирал себе сам. Говорит, что 2-месячный щенок показался ему сразу неказистым и страшненьким. Но зато собака активно виляла хвостом и была настроена очень игриво. Этим веселым нравом Вика и покорила сердце молодого майора.

Вика сразу покорила сердце майора. Фото: предоставлено Тимуром Якубовым

— Послушная, веселая и надежная. Мы с ней полстраны уже объехали: были в командировке на Северном Кавказе, на чемпионате мира по футболу в Калининграде и на Универсиаде в Красноярске, — говорит Тимур Якубов. — Никогда не подводила. А ведь у нее очень ответственная задача, за ней идут люди.

У Вики, действительно, важная работа. Она специализируется на поиске взрывчатки и порой от ее обоняния зависит безопасность не только напарника, но и нескольких сотен простых людей. Сейчас на службе повышения достиг не только хозяин, но и его любимица.

— На Вике я показываю в центре, как должна работать служебная собака. Ставлю ее в пример. Но готов и сам с ней выезжать на любые задания, чтобы нюх не потеряла и была при деле, — делится планами кинолог.

Служить до пенсии немецкой овчарке осталось всего 2-3 года, но Тимур уверен, что она проявит себя за это время с лучшей стороны. А потом она станет домашним питомцем, потому что по словам офицера, таких друзей предавать нельзя.

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