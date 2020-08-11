«За что наказывать? Они же не уронили»: толпа молодежи раскачала полицейскую машину в Новосибирске под песню Давида Манукяна — они требовали продолжить вечеринку

Все действие происходило на глазах сразу у нескольких экипажей МВД. Фото: Кадр из видео

Видео, снятое участниками нелегальной вечеринки в центре Новосибирска в прошедшие выходные, набирает небывалую популярность в соцсетях. На странице местного тиктокера Ивана ролик с патрульным авто посмотрело уже более 70 тысяч человек. Молодежь бурно обсуждает действия сильных парней, которые буквально подняли на руки многотонную машину с сидящими в ней сотрудниками полиции и покачали в воздухе. Все действие происходило на глазах сразу у нескольких экипажей МВД, но очевидцы утверждают, что никто из полицейских не стал вмешиваться и в без того накаленную ситуацию. Поэтому тусовщики смело смонтировали короткий ролик под популярную песню Давы со словами «Кто по меринам, кто по мусорам» и с удовольствием тиражируют его в интернете.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области затруднились прокомментировать этот инцидент. Зато молодежь, разгулявшаяся на стихийной воскресной вечеринке, считает, что ничего криминального не произошло.

— Да за что тут ребят наказывать? — рассуждает один из участников тусовки. — Они же не уронили. Покачали и аккуратно поставили. Претензий к ним никаких не было.

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