У новосибирских спортсменов начались уличные тренировки

Детям уличные тренировки нравятся. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В городе начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе и для спортсменов. Городские спортивные школы уже начали уличные тренировки, и их проведение в клубе «Первомаец» проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- В этом году пандемия не позволила использовать возможности сибирского лета для тренировок. Однако руководители спортивных школ времени зря не теряли. В «Первомайце» отремонтировали зал бокса, на стадионе уложили новый газон, провели реконструкцию беговой дорожки. На стадионе «Локомотив», где тренируются легкоатлеты из школы олимпийского резерва «Фламинго», отремонтировали беговую дорожку, которая находится под трибунами и позволит спортсменам тренироваться зимой», – отметил глава города.

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал проведение тренировок. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Сейчас в «Первомайце» работают три отделения: греко-римская борьба ( занимаются 202 человека), бокс (занимаются 237 человек), спортивная аэробика (занимаются 121 человек). Работает 13 тренеров-преподавателей.

- Тренировки для воспитанников клуба, входящих в сборную по боксу, начались ещё до снятия ограничительных мер. Сейчас разрешили заниматься ребятам младших возрастных групп, которые не попали в состав сборной области. Они тренируются три раза в неделю на открытом воздухе, профессионалы – каждый день, - рассказал тренер МБУ ДЮСШ «Первомаец» Павел Горшков - Основная задача тренеров – вернуть тот уровень функциональных возможностей, который был у борцов до пандемии, - подчеркнул Павел Горшков.

Занятия на поле помогут восстановить форму. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

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