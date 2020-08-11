Спасатели объяснили, что происходило в аэропорту «Толмачево»

Стало известно, что произошло в аэропорту «Толмачево». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что произошло в аэропорту «Толмачево». Напомним, ранее в соцсетях сибиряки сообщали о минировании здания.

— Эвакуация людей не проводилась, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, — пояснили КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево».

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что туда, вместе с другими спецслужбами выезжал экипаж, и также подтвердили информацию аэропорта о том, что сейчас он работает в обычном режиме.

Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, автомобили спецслужб пробыли около здания аэропорта недолго, никакой толпы около него не собиралось.

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Об этом сообщают сибиряки в соцсетях (подробнее).