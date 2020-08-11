Стеклянный фасад и интерьеры под двигатели будущего: в «Толмачево» начали строить новый терминал

Планируется, что первый этап работ будет завершен в III квартале 2022 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Компания, которая строила терминал Т-2 в аэропорту «Домодедово» в Москве займется строительством и терминала аэропорта «Толмачево». В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области сообщили, что первый этап работ будет завершен в III квартале 2022 года, а к строительству привлекут и новосибирские компании.

В присутствии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова контракт на выполнение работ подписали гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и гендиректор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай Эртан Бейяз.

При этом региональные власти уделяют особое внимание привлечению местных, новосибирских компаний к работе над строительством терминального комплекса.

— Я благодарен партнерам нашего аэропорта — строительной организации — за понимание, за то, что откликнулись на мою просьбу. Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта максимально задействовать наших строителей, поставщиков материалов и оборудования. Во-первых, это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Но значение объекта для региона измеряется не только деньгами. Я уверен, что те строители, которые будут там трудиться, и через много лет с удовольствием станут вспоминать об участии в такой исторической стройке», — отметил Андрей Травников.

Кроме того, глава региона предложил привлекать к работе на стройке и новосибирские студотряды. Студенты уже работают в этом году на стройплощадках на станции метро «Спортивная» и ледового дворца спорта.

Сейчас работы в аэропорту уже стартовали, в ближайшее время должен быть возведен стройгородок. Высотой новый терминал «Толмачево» будет более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тысяч квадратных метров составляет 13,672 миллиардов рублей.

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