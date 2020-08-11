Выплаты многодетным семьям к школе в Новосибирске 2020: как получить, когда подавать документы

Рассказываем, как получить выплаты многодетным семьям к школе в Новосибирске 2020 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Объясняем, как получить выплаты многодетным семьям к школе в Новосибирске 2020. В центрах соцподдержки населения начался прием документов для оформления выплат.

— Среди мер поддержки — ежегодная выплата 2 тысячи рублей на школьную одежду, выплата 300 рублей на школьно-письменные принадлежности. Многодетные родители, чьи дети идут в первый класс, имеют право получить единовременную выплату 5 тысяч рублей. При поступлении ребенка в вуз предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Документы на оформление выплат принимают до 31 декабря 2020 года.

Тем, кто хочет заключить социальный контракт, нужно обращаться в центры соцподдержки населения по месту жительства или пребывания.

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