В Новосибирске пенсионер пытался пронести револьвер на вокзал

Револьвер нашли с помощью металлоискателя. Фото: УТ МВД по СФО.
На вокзале Новосибирск-Главный транспортные полицейские задержали 67-летнего жителя Новосибирской области. У него обнаружили спрятанный револьвер, когда пенсионер проходил через металлоискатель.
— Задержанный пояснил, что работает охранником и в целях самообороны купил охолощённое оружие, а потом в гараже переделал его для стрельбы самодельными патронами, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.
За незаконное изготовление и хранение оружия пенсионеру теперь грозит до 5 лет лишения свободы. Транспортная полиция уточнила, что если бы мужчина добровольно сдал в полицию незаконное оружие, он бы освободился от уголовной ответственности.
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