Очевидец рассказал, почему таксист напал на охранника у Бугринского моста в Новосибирске

Оказалось, что у таксиста был конфликт с пассажиром. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стали известны подробности драки между таксистом и охранником, которая произошла 10 августа возле Бугринского моста. Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что драка была между таксистом и его пассажиркой.

— На базу на такси приехала женщина с ребенком. Ребенка по дороге укачало и вырвало на коврик в машине. Таксист потребовал заплатить ему за автомойку. Насколько мне известно, женщина дала денег, но таксиста это не устроило. Он достал выкидной нож, между ним и пассажиркой произошел конфликт, таксист задел ножом охранника, который шел открывать шлагбаум. Судя по всему, охранник просто подвернулся под руку, — сообщил очевидец Александр корреспонденту КП-Новосибирск.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что проводят проверку.

— Между таксистом и пассажиром произошел конфликт, перерос в обоюдную драку. Поругались они из-за испорченного салона, где вырвало ребенка. Оба участника подали заявление в полицию. По предварительной информации, маленький нож был задействован, но таксист им нанес небольшие порезы, больше вреда было причинено кулаками. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливается, как охранник был причастен к драке, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

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