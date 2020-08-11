«Вонь стоит ужасная»: в поле под Новосибирском выбросили кучу трупов со скотобойни

Импровизированный скотомогильник устроили в Барабинске. Фото: Константин Терещенко

В Барабинске прямо посреди поля устроили настоящий скотомогильник. Жители города пожаловались на вонь, думая, что запах идет от загрязненного озера. Но оказалось, что местные скотобойни бросали рядом останки разделанных животных.

Местные жители не выдерживают вони, которая идет от остатков туш. Фото: Константин Терещенко

— Я испытал шок от того, что увидел. Горы шкур, требухи, рогов, копыт, трупы телят, разлагающиеся части животных. Когда подъезжал, увидел огромное количество кружащих птиц и запах тухлятины, как в фильме ужасов. Кроме того, этот импровизированный скотомогильник подходит вплотную к каналу, который соединяется с болотом напротив рыбзавода, — рассказал депутат Константин Терещенко на своей странице в «Инстаграме». — Стоит ужасная вонь, на улице почти 30 градусов жары. Бегают собаки, летают птицы и все разносят. А ведь люди платят за то, чтобы этого утилизировали должным образом.

Останки животных не утилизировали должным образом. Фото: Константин Терещенко

КП-Новосибирск направила запросы в Роспотребнадзор, прокуратуру и Министерство экологии Новосибирской области с просьбой провести проверку и устранить скотомогильник.

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