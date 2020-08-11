Водителя, сбившего 17-летнего парня под Новосибирском, отправили в СИЗО

Водитель сел за руль в нетрезвом виде. Фото: ГУ МВД по НСО

Суд отправил под стражу на два месяца водителя, который насмерть сбил 17-летнего пешехода в Куйбышеве. В тот день мужчина сел за руль автомобиля пьяным.

— Гражданин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В результате данного ДТП погиб несовершеннолетний гражданин. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 8 октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Куйбышевского районный суд Новосибирской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 8 августа. Пьяный водитель «Тойоты» столкнулся с припаркованными автомобилем и мотоциклом, а потом сбил двух человек: парня и 19-летнюю девушку. Девушка попала в больницу, а парень скончался. Его друзья рассказали, что он вышел на дорогу, желая спасти кота.

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