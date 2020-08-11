В администрации Краснообска объяснили, почему не вытравили гусениц, атаковавших дома

В конце июля гусеницы атаковали частные дома в Краснообске. Фото: предоставлено Анной Донельчук

В администрации поселка Краснообск прокомментировали ситуацию с гусеницами — в июле они поползли в частные дома. Местные жители попросили администрацию поселка протравить гусениц на лесополосе, с которой пришли вредители. Оказалось, что лесополоса принадлежит Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий РАН.

— Администрация направила письмо в научный центр с просьбой продезинфицировать эту территорию. В ответе центр указал, что миграции гусениц на момент обследования участка (17 июля) не было, их число по сравнению с предыдущим днем снизилось, оставшиеся гусеницы были в основном на растениях. Учитывая, что развитие личинок лугового мотылька заканчивается и нет их миграции, обработка инсектицидами лесополосы на данный момент нецелесообразно, — ответили КП-Новосибирск в администрации Краснообска.

Местная жительница Анна Донельчук рассказала КП-Новосибирск, что большинство гусениц уже превратились в бабочек и уже отложили яйца.

— Неделю назад из лесополосы повсюду разлетелись полчища бабочек. Если бы институты поля обработали вовремя, на первой стадии, то и миграции бы не было. А они пропустили время и обработали перед окукливанием. Смысла теперь нет куда-то обращаться, будем справляться сами. Ждём вторую волну гусениц на следующей неделе. Думаю, они теперь будут и на огородах, куда мы их сначала не пустили, — рассказала Анна.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области говорил, что садоводы и огородники должны справиться с нашествием гусениц сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, это апокалипсис, они нас сожрут!»: поселок под Новосибирском атаковали полчища гусениц

Жители пытаются вытравить их сами, но ждут помощи от администрации (подробнее)

«Защищать огороды от гусениц — не обязанность государства»: губернатор прокомментировал нашествие вредителей под Новосибирском

По его словам, садоводы и огородники должны справиться сами (подробнее)