Закончились поиски 12-летней школьницы в маске с аниме

Девочку нашли и доставили домой. Фото: "Лиза Алерт"

Во вторник, 11 августа, стала известна судьба пропавшей 12-летней Софьи Поповой. Школьница пропала в выходной день, 9 августа. О том, что ее нашли, волонтеры сообщили сегодня рано утром.

— Девочку нашли полицейские. С ней все хорошо, она жива, здорова. Никаких противоправных действий в ее адрес не совершалось. Поскольку ребенок несовершеннолетний, не будем уточнять, где именно ее нашли, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, девочка пропала, когда вышла на прогулку с подругой. Она проводила ее до остановки и пошла домой, но родные ее так и не дождались. Девочка носит очки, в тот день на ней также была маска с принтом из аниме и желтый рюкзак.

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