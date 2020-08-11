Решившая вздремнуть в парке на набережной парочка заинтересовала полицию

Двое сибиряков выбрали своим местом для сна газон на Михайловской набережной. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

Двое сибиряков выбрали своим местом для сна газон на Михайловской набережной. Из парка их увела полиция, а об инциденте рассказала у себя на странице в Фейсбуке глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии и вице-мэр города Анна Терешкова.

— Во время обхода охрана обнаружила в парке на набережной спящих на газоне людей. Информацию передали на пост полиции который дежурит в парке. Полицейские из подняли и увели. Хочется сказать одно: ребята, давайте оставаться людьми! Так себя вести должно быть стыдно. Ведь мы — современный город, в котором такое поведение неприемлемо, — пояснила Анна Терешкова КП-Новосибирск.

В комментариях под постом сибиряки согласились с тем, что такая картина действительно не вызывает никаких положительных эмоций:

— Глядя на это, становится стыдно за людей.

— Еще бы они сами на себя посмотреть могли.

— Мало было граффити везде, а теперь — это,- пишут люди.

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