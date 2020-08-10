«Ударил несколько раз»: в Новосибирске таксист с ножом напал на охранника

В Новосибирске таксист напал на охранника базы отдыха у Бугринского моста. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске таксист напал на охранника базы отдыха у Бугринского моста. Об этом рассказали сибиряки в соцсетях.
— Семья с ребенком приехала на базу у реки. Семья вышла и пошли на базу, а таксист неожиданно вышел из машины и набросился на охранника, стоявшего к нему спиной. Он ударил его несколько раз ножом в спину. Его задерживала Росгвардия, на место приехала скорая, — цитирует очевидца произошедшего паблик Вконтакте «АСТ-54».
Об этом рассказали сибиряки в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
На кадрах, сделанных очевидцами, действительно виден автомобиль полиции и скорой помощи. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибирячка пожаловалась в соцсетях на таксиста, который выставил ее из машины за просьбу ехать быстрее. По словам девушки, в ходе ее ссоры с водителем, к ним подъехал еще один автомобиль, за рулем которого был знакомый таксиста. Вместе они силой вытащили женщину из машины.
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