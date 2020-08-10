«Трудовой стаж нашей семьи - почти 500 лет»: новосибирцы делятся материалами для фотовыставки о тружениках тыла

Автор фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Автор фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

«Трудовой стаж нашей семьи – почти 500 лет»: новосибирцы делятся материалами для фотовыставки тружеников тыла Выставка в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» откроется в историческом парке «Россия — моя история» 3 сентября, в день проведения «Диктанта Победы». Материалы для экспозиции «Город славен людьми» собирает региональное отделение «Единой России». Это фотографии и биографии тружеников тыла Новосибирска и области. Горожане могут предоставить для выставки не только фото военных лет, но и сделанные в 60-80-е годы. Например, 88-летний Олег Черных поделился фотографиями и рассказал о своей семье, которая в общей сложности отдала заводу «Точмаш» около 500 лет. 15 человек, среди которых его родители, тетушки, братья, племянники и он сам, работали на предприятии долгие годы. Трудовая династия Черных началась в годы Великой Отечественной войны. «Несколько поколений семьи Черных работали на «Точмаше» и даже мои дети – сын и дочь - тоже стали заводчанами. Они сами приняли такое решение. Мой трудовой стаж, по сравнению с родителями (70 и 48 лет), небольшой – всего 20 лет», – рассказал Олег Черных. Завод «Точмаш» был образован в 1941 году на базе Новосибирского трикотажного комбината. В начале войны сюда эвакуировали оборудование из подмосковных Люберец и Таганрога. Уже в декабре 1941 года завод переименовали в «Завод № 564». Здесь выпускали снаряды, авиабомбы, взрыватели. Позже, уже в мирное время, на заводе ремонтировали электромоторы, и к военной продукции добавилось производство кроватей и запчастей для сельхозмашин. В начале 1950-х годов завод был перепрофилирован - был налажен выпуск магнитофонов. Позднее здесь начали производить переносные радиостанции. Руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец отметила, что «общий трудовой стаж семьи Черных действительно впечатляет. Это хороший пример отношения к труду именно для молодого поколения». Сбор материалов для выставки продлится до 21 августа. К фотографии следует добавить краткое описание трудовой деятельности человека, название предприятия и годы работы. Все фотографии нужно предоставить по адресу: ул. Красный проспект, 80 или отправить на адрес электронной почты apr@novosibirsk.er.ru. Напомним, Президент Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Чести удостоены: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. При поддержке «Единой России» за присвоение звания «Город трудовой доблести» собрано около 8 млн подписей, в том числе 5 миллионов – в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.