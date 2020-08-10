«Дети не должны столкнуться с несправедливостью»: губернатор вступился за новосибирских выпускников, которых лишили медали

Контролировать данный процесс будут как главы муниципальных районов, так и главы городских округов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске выпускники-отличники получат свои заслуженные золотые медали. Известно, что 2020 году закончили учебу с отличием 1344 школьника.

— Министерство образования Новосибирской области отслеживает положение дел для того, чтобы не допускать таких несправедливых ситуаций. Те, кто заслуживает медалей, должны их обязательно получать. Наши юные сограждане в начале своей самостоятельной жизни не сталкивались с несправедливостью, — заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания Правительства Новосибирской области.

При этом контролировать данный процесс будут как главы муниципальных районов, так и главы городских округов.

Отметим, что в этом году на ЕГЭ 100 баллов по разным предметам набрали 153 школьника. При этом известно, что в прошлом году их было значительно меньше — 104.

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