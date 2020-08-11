Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 11 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней количество заболевших не превышает ста человек.

— В области зарегистрирован всего 10 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 599 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 8 487 пациентов. Всего от болезни скончались 285 пациентов, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 50 человек, на ИВЛ – 5 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 322 человека. Медработники провели 346 596 тестов на коронавирусную инфекцию.

С каждым днем число заболевших коронавирусом уменьшается.

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