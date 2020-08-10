«И на нашей улице праздник»: в Новосибирске из грузовика на дорогу выпали пивные кеги

У грузовика внезапно открылась дверца, а оттуда вылетели на дорогу две кеги с пивом. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"\ https://vk.com/act54

Днем 10 августа автомобилисты, проезжавшие по Гусинобродскому шоссе стали свидетелями весьма забавной сцены. У грузовика внезапно открылась дверца, а оттуда вылетели на дорогу две кеги с пивом.

— Сегодня на Гусинобродском шоссе из полуприцепа грузовика «десантировались» две кеги с пивом, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», куда очевидцы прислали свой ролик. — К счастью, выпавший груз ни в кого не отскочил, так как за тягачом было свободно.

На кадрах ролика также видно, что другие автомобилисты начали сигналить водителю грузовика, чтобы он остановился и подобрал свою потерю,

Сибиряки оставить без внимания этот инцидент не смогли. В комментариях под постом люди не удержались от разных шуток:

— Надо было хватать и бежать.

— Это дезертиры.

— Наконец-то и на нашей улице праздник, — пишут люди.

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