«Это жара так действует»: сибиряк гонялся за прохожими с палкой

В Первомайском районе прохожие засняли на видео, как неизвестный мужчина гоняется за прохожими с палкой в руках. Фото: Кадр из видео\"Подслушано Первомайка"\https://vk.com/perovomaika

В Первомайском районе прохожие засняли на видео, как неизвестный мужчина гоняется за прохожими с палкой в руках и пытается их ударить. Позже ролик попал в сеть.

— На улице Первомайская, в районе дома № 188 неадекватный мужчина бегает с палкой за прохожими, будьте осторожны! — написал автор ролика в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка».

На кадрах ролика видно, как молодой парень убегает от мужчины, который гонится за ним с длинной палкой в руках.

Такую странную картину не оставили без внимания и подписчики паблика. Вот, что они написали в комментариях под постом:

— Нужно в полицию было позвонить.

— А если бы к нему ребенок подошел?

— Это на людей жара так действует, — пишут люди.

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