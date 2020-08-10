Футболисты «Новосибирска» с победы начали новый сезон

Алексей Гладышев в этом сезоне вернулся в родной город Новосибирск.Фото: vk.com/fcnsk

В Профессиональной Футбольной Лиге стартовал новый сезон 2020/21.

Футболисты «Новосибирска» на выезде в первом туре встречались с «Оренбургом-2». Отметим, что более 60 минут сибирякам пришлось играть вдесятером после того, как Дмитрий Бакай получил красную карточку. Не смотря на это «Новосибирск» смог выиграть встречу. Единственный гол на 71-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.

Напомним, свой следующий поединок «Новосибирск» против новотроицкой "Носты" не проведёт. Сразу несколько игроков и работников клуба из Оренбургской области сдали положительные тесты на коронавирус.

Ближайший матч «Новосибирск» сыграет дома, 19 августа. Эта встреча пройдёт в рамках 1/128 Кубка России. Соперником будет барнаульское «Динамо». Отметим, что в прошлом году новосибирцы уступили динамовцам на этой же стадии турнира.