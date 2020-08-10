Денис Путилин ушёл в шоу-бизнес и ищет себе новое имя

Фото из личного архива Дениса Путилина.

Впервые в роли диджея Денис попробовал себя в 2000 году, но на тот момент ему хотелось большего, поэтому он занялся предпринимательством. На днях блогеру предложили вспомнить прошлое и вернуться за диджейский пульт. Сделал это торговый дом ЦУМ, где расположен крупнейший мультибрендовый бутик, где представлены ведущие марки – Balenciaga, Gucci, Dior, Louis Vuitton и т.д.

Фото из личного архива Дениса Путилина.

Сейчас будущий диджей находится в поиске своего сценического псевдонима. В своей неповторимой энергичной манере он уже в предложил подписчикам в инстаграм придумать ему узнаваемый ник.

Также Денис Путилин известен своей благотворительностью. Недавно за эту деятельность он получил премию «Лидер Мнений».