Проводила подругу и пропала: в Новосибирске ищут 12-летнюю девочку в маске с аниме

Девочка пропала 9 августа, в Кировском районе. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 12-летнюю Софью Попову. Девочка пропала 9 августа, в Кировском районе, после прогулки с подругой. Она проводила приятельницу до остановки и отправилась домой, но родные ее так и не дождались. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза, носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения она была одета в белую футболку с голубым рисунком, черные шорты с мелким принтом, салатовые сланцы и маску с рисунком аниме. С собой у девочки был желтый рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Софья или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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