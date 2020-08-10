В Новосибирске столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадали двое

В аварии пострадали парень и девушка. Фото: предоставлено героиней публикации
Днем 10 августа на перекрестке улицы Романова и Красного проспекта пострадали парень и девушка, которые ехали на мотоцикле. Об этом сообщила читательница КП-Новосибирск.
— Я стояла на крыльце Дома Быта, и на перекрестке с улицей Романова произошла авария. Видимо, на мотоцикле сидели двое, мужчина и женщина. У девушки были травмы, кровь, но говорят, что она жива. Позже приехали полиция и «скорая», — рассказала читательница КП-Новосибирск.
Полиция выясняет, из-за чего произошла авария. Фото: предоставлено героиней публикации
В ГИБДД по городу сообщили подробности аварии.
— В 14:05 поступила заявка о столкновении на перекрестке Красного проспекта и улицы Романова автомобиля «Тойота Ленд Крузер» и мотоцикла. Пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка. Какой род травм, пока неизвестно. Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, — сказала КП-Новосибирск инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
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