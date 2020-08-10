«Свой бизнес делают»: выдры, играющие с монетками, развеселили соцсети

Выдра играет с монеткой. Фото: стоп-кадр.

Анна Новикова, фотограф из Новосибирска, выложила на своем Youtube-канале новое видео. В объектив ее видеокамеры попали азиатские выдры из Новосибирского зоопарка. Они ловко крутили в лапках монетки, которые им подбрасывают посетители. Выдры сами подходили к клетке, просовывая через нее лапки, и просили еще.

— Сколько денежек набросали! И еще им надо! Раньше камнями играли, а теперь монетками, — комментирует Анна за кадром. Она пошутила, что таким хитрым способом выдры собирают деньги для зоопарка.

"Они так деньги на бизнес собирают!" - пошутили подписчики. Фото: стоп-кадр.

Подписчики ловкость зверьков тоже оценили.

— Выдры свой бизнес делают, и вроде неплохо у них складываются дела финансовые.

— На рыбу и камчатских крабов!

— Очень милые и красивые выдры! — написали они в комментариях.

Напомним, Анна Новикова снимала раньше, как азиатская выдра играет с камушком. А в августе этого года сняла на видео, как белые медвежата из зоопарка, Норди и Шайна, бегают за своей мамой, прося молока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети

Сибирячка Анна Новикова отмечает, что это одна из любимых забав милого зверька (подробнее)

«И не стыдно вам, громилы?»: белые медвежата бегали за мамой, требуя молока

Их разборки попали на камеру новосибирского фотографа(подробнее)