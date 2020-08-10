«Свой бизнес делают»: выдры, играющие с монетками, развеселили соцсети

Выдра играет с монеткой. Фото: стоп-кадр.
Анна Новикова, фотограф из Новосибирска, выложила на своем Youtube-канале новое видео. В объектив ее видеокамеры попали азиатские выдры из Новосибирского зоопарка. Они ловко крутили в лапках монетки, которые им подбрасывают посетители. Выдры сами подходили к клетке, просовывая через нее лапки, и просили еще.
— Сколько денежек набросали! И еще им надо! Раньше камнями играли, а теперь монетками, — комментирует Анна за кадром. Она пошутила, что таким хитрым способом выдры собирают деньги для зоопарка.
"Они так деньги на бизнес собирают!" - пошутили подписчики. Фото: стоп-кадр.
Подписчики ловкость зверьков тоже оценили.
— Выдры свой бизнес делают, и вроде неплохо у них складываются дела финансовые.
— На рыбу и камчатских крабов!
— Очень милые и красивые выдры! — написали они в комментариях.
Напомним, Анна Новикова снимала раньше, как азиатская выдра играет с камушком. А в августе этого года сняла на видео, как белые медвежата из зоопарка, Норди и Шайна, бегают за своей мамой, прося молока.
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