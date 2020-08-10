Открытие детских садов в Новосибирске: как обезопасят детей от коронавируса

Рассказываем, когда пройдет открытие детских садов в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что пройдет открытие детских садов в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области заявил, что дошкольные учреждения откроются на следующей неделе.

— С 17 августа решением муниципальных властей мы возобновляем работу детских садов в обычном режиме, — отметил Андрей Травников. Далее будет решаться вопрос об открытии фитнес-клубов и школ к 1 сентября.

Напомним, 10 августа на закрытом совещании Андрей Травников заявил, что будет принято решение об открытии ресторанов и бассейнов. Когда именно снимут ограничения, станет известно после заседания правительства.

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