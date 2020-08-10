«И не стыдно вам, громилы?»: белые медвежата бегали за мамой, требуя молока

Норди и Шайна подросли, а ведут себя еще как дети. Фото: Анна НОВИКОВА

Новосибирский фотограф Анна Новикова заметила забавный случай, который произошел в вольере с белыми медведями в Новосибирском зоопарке.

Медвежата Норди и Шайна заметно подросли. По повадкам они — по-прежнему дети. Но сила и размеры у них совсем как у взрослых. Вот они и стали гоняться за своей мамой Гердой, громко рыча и требуя их покормить.

— Какие громилы вымахали! И не стыдно вам? Скоро уже маму обгоните! — пожурила медвежат Анна, которая снимала на камеру всю сцену.

Но как медведица ни пыталась ускользнуть от детенышей, но деваться было некуда. В итоге они повалили ее и принялись сосать молоко.

— Они долго с мамой, вот и молочко пьют. Как в природе.

— Норди уже так жутко рычит, как взрослый мишка!

— Ну и настойчивые медвежата, особенно Норди. Гердочка, ты замечательная мама! — написали подписчики в комментариях.

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