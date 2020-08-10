Заболевают меньше: в Новосибирской области коронавирус выявлен у 87 пациентов

С выздоровлением выписали еще 28 пациентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 10 августа, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 87 заболевших коронавирусом за сутки. Из больниц с выздоровлением выписали еще 28 пациентов.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 269 человек, из них — 599 детей. 8487 пациентов выздоровели. Скончались всего 285 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 50 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 5, — рассказали в оперштабе.
Сейчас в детской больнице №3 находятся 49 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1193 взрослых пациента.
Всего в Новосибирской области провели 346 596 тестов на коронавирус.
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