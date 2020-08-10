В Новосибирске от коронавируса скончались еще пять человек: что о них известно

От коронавируса в Новосибирской области всего умерли 285 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 10 августа, региональный оперштаб сообщил о том, что еще пятеро пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Среди них есть и люди среднего возраста.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 285 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации находятся 50 человек, подключены к аппарату ИВЛ еще 5 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 10 269 человек, в том числе у 599 детей. Выздоровели 8487 пациентов.

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