Как во «Властелине колец»: новосибирец сфотографировал извержение вулкана на Камчатке

Ключевская сопка - самый большой вулкан полуострова. Фото: makhorov

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял извержение самого большого вулкана Камчатки — Ключевской сопки. Недавно он вернулся из экспедиции на полуостров и поделился кадрами в соцсетях.

— Мы застали его на базе вулканологов «Апахончич». Дорога туда сложная, но оно того стоит, — сообщил Махоров на своей странице в «Инстаграме».

Даже со "скромными" потоками лавы кадры выглядят эпично. Фото: makhorov

Фотограф рассказал КП-Новосибирск, что панорамы вулканов снимал с помощью дрона, а фото вблизи снимал на полноформатную зеркальную камеру.

— Верю, что следующее извержение Ключевской сопки, которое я застану, будет намного эпичнее! — поделился он.

Тем не менее подписчикам фотографии очень понравились.

Панорама долины снята с помощью дрона. Фото: makhorov

— Это выглядит, как сцена из «Властелина колец»! Нравятся твои работы!

— Завораживающее зрелище!

— Эпичная фотка, — написали они в комментариях.

Напомним, в июне Вадим Махоров снял с высоты птичьего полета новую подсветку Новосибирского театра оперы и балета.

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