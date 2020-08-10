«Шура сидит, как человек»: новосибирцы спасают собаку со сломанным позвоночником

Собака может сидеть, как человек, но сама не ходит. Фото: Алена Святова

У старой собаки Шуры отнялись лапки после того, как ее сбила машина. Ее тело увидели на дороге волонтеры. Они подумали, что собака мертва, однако та подняла голову. В разбитом состоянии ее отвезли в больницу.

— Мы нашли ее 4 августа. Я приехала и забрала Шурочку в приют. Это маленькая дворняжка, на вид лет 6-8 лет. Положила под кислородную маску, через час Шурочка была доставлена в ветклинику. Диагнозов куча: черепно-мозговая травма, сломаны ребра и самое страшное — позвоночник. Хирург сразу сказал, что у Шуры один шанс из ста, и операцию провести получится, только если цел спинной мозг, — рассказала директор приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова.

Волонтеры собирают деньги, чтобы оплатить операцию Шуре. Фото: Алена Святова

Собака, несмотря на свой пожилой возраст, перенесла операцию на позвоночник хорошо. Но опора на задние лапки по-прежнему слабая, Шура не может ходить.

— После операции она сидит, как маленький человечек, и не понимает, почему она не может встать, походить, побегать. Нужно ждать, пока спадёт отёк, проводить терапию, массаж, плавание, отведение мочи. Но мы верим, что она встанет на ноги, — рассказала КП-Новосибирск Алена Святова.

Теперь приюту нужна помощь, чтобы оплатить операцию собаки и содержание в стационаре. Если вы хотите помочь Шуре, просьба позвонить по телефону 8-953-861-28-82.

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