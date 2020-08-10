Рука Чингисхана и Мраморное озеро: рассказываем, что можно посмотреть в Ордынке

Добраться из Ордынского в Нижнекаменку можно по водной переправе. Фото: Валерий ПАНОВ

Ордынка — настоящий котел народов, культур и ключевых событий. Среди ее названий много топонимов татарского периода. Усть-Алеус, Верхний Алеус, Средний Алеус, село Чингис. А люди в этих местах жили еще с каменного века.

Прямо по курсу — зеленое море Караканского бора. В конце июля ему решили придать статус природоохранного парка. Старые деревянные домики и дачи соседствуют с сооружениями дворцового размаха. Геология у бора тоже особая.

Нижнекаменка - ворота в Караканский бор. Фото: Валерий ПАНОВ

— Несколько десятков тысяч лет назад Обь поучаствовала в гигантском наводнении: шла вода с Алтая и намыла огромную дюну, на ней потом вырос Каракан, — рассказала директор Ордынского историко-художественного музея Алла Ланго изданию «Ведомости законодательного собрания НСО».

У Тертого камня небо съеживается в небольшое синее озерцо над головой. Фото: Валерий ПАНОВ

Рядом с рекой — столб с табличкой «Тертый камень». Туристы особенно любят делать селфи на фоне этой скалы, которая «показывает лица». У отвесной стены Тертого камня, говорят, можно обнаружить отпечатки аммонитов и трилобитов.

В Мраморном озере с 9 до 21 часа можно купаться бесплатно. Фото: Валерий ПАНОВ

Мраморное озеро — одно из самых красивых мест Караканского бора. Вода здесь изумрудного цвета. В советское время в деревне Абрашино работал мраморный карьер. Однажды рабочие ушли вечером домой, а утром обнаружили, что карьер заполняется водой из родников. Так карьер превратился в озеро. На озере развит дайвинг.

Вода из этого колодца считается целебной. Фото: Валерий ПАНОВ

Село Чингис очень любят туристы. Оно считается одним из первых русских поселений на территории Новосибирской области. По легенде здесь зарыта рука Чингисхана. В островной части села на местном источнике стоит колодец. Здесь до сих пор нет водопровода, жители берут воду из колодца, считая ее целебной.

Белокаменный храм восстанавливали силами местных жителей. Фото: Валерий ПАНОВ

Чингисский храм — особая гордость ордынцев. Расписан он местными цветными глинами в очень интересной манере. Расписывала его художница НОВАТа Лариса Кононова.

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