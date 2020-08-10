Погода в Новосибирске на 10 августа 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать грозу

В Новосибирске снова ожидается жара и дожди с грозой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 10 августа 2020 года: жара не собирается спадать. Сегодня столбик термометра поднимется до +30 градусов. Однако под городом пройдёт дождь с грозой.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +28-30 градусов, ночью — +15-17. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +28-33 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс Погода» сообщает немного другой прогноз: днем 10 августа будет +27-30 градусов, малооблачно и без осадков.

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