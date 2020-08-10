«Полдома проснулось от грохота»: в Новосибирске иномарка врезалась в бордюр и перевернулась

Возле места происшествия собралась толпа очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на понедельник, 10 августа, в Новосибирске произошло ДТП. Автомобиль «Subaru» сбил ограждение на дороге и перевернулся на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

— На пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко водитель кроссовера Subaru Forester наехал на бордюр, разделяющий полосы, снес знак и опрокинулся, — рассказала читательница в группе.

Полиция уточняет информацию о пострадавших. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Возле места аварии собралась толпа очевидцев, они вызвали полицию и «Скорую помощь». Свидетели рассказали, что шум от столкновения был очень громкий

— Грохот был просто страшный, половина дома проснулась.

— Самое главное, чтобы все были живы, — написали они в комментариях.

На месте работает полиция. В каком состоянии пострадавшие, уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru