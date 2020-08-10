«Полдома проснулось от грохота»: в Новосибирске иномарка врезалась в бордюр и перевернулась

Возле места происшествия собралась толпа очевидцев.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ночь на понедельник, 10 августа, в Новосибирске произошло ДТП. Автомобиль «Subaru» сбил ограждение на дороге и перевернулся на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
— На пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко водитель кроссовера Subaru Forester наехал на бордюр, разделяющий полосы, снес знак и опрокинулся, — рассказала читательница в группе.
Полиция уточняет информацию о пострадавших.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Возле места аварии собралась толпа очевидцев, они вызвали полицию и «Скорую помощь». Свидетели рассказали, что шум от столкновения был очень громкий
— Грохот был просто страшный, половина дома проснулась.
— Самое главное, чтобы все были живы, — написали они в комментариях.
На месте работает полиция. В каком состоянии пострадавшие, уточняется.
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