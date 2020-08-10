Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В регионе зарегистрирован всего 10 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 10 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней количество заболевших не превышает ста человек.

— В регионе зарегистрирован всего 10 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 597 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением 8 459 пациентов. Всего от болезни скончались 280 человек, — сообщает региональный оперштаб.

Сейчас в реанимации находится 64 человека, к аппаратам ИВЛ подключено 9 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 398 человек. Медицинские работники провели 344 тысячи 386 тестов на коронавирусную инфекцию.

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 августа 2020 года.

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